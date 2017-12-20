На Одесской трассе около 800 фур застряли из-за непогоды

315 просмотров
Среда, 20 декабря 2017, 03:26

На трассе Одесса-Киев около 800 грузовиков застряли из-за осложнения погодных условий.

Об этом Громадскому сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

На трассе заблокировано движение.

По словам Билошицкого, в направлении Одессы застряли около 800 грузовиков. Наибольшее скопление на 117-130-х километрах.

"Для того, чтобы дать возможность движения, привлечено всего около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ДСЧС и все дорожные службы", - заявил Билошицкий.

Есть ограничения движения по Киевской и Черкасской областях.

"Мы предупреждали водителей, просили, чтобы не выезжали, но этой просьбой пренебрегли, транспорт все равно пошел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этому направлению и дать нам возможность расчистить магистраль", - добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Темы: дороги погода Одесса Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман поручил бороться с непогодой с помощью авиации 19 декабря 2017, 14:49
Украина и мир: как борются со снегом тут и там 19 декабря 2017, 10:00
Непогода обесточила 147 населенных пунктов, дороги расчищают 19 декабря 2017, 09:36
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В ОБСЕ подтвердили выход российских офицеров из состава СЦКК
Кулеба о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Январь будет решающим
Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку
МИД об обновленной резолюции ООН по Крыму: следующим шагом должна стать деоккупация
Все новости
афиша

12 событий недели, которые стоит посетить

психология

9 правил, которые сделают рабочую встречу максимально эффективной

соцсети

На личном опыте: Я отказался от Facebook