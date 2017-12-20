На Одесской трассе около 800 фур застряли из-за непогоды

На трассе Одесса-Киев около 800 грузовиков застряли из-за осложнения погодных условий.

Об этом Громадскому сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Рух на трасі Київ-Одеса на цей час заблоковано — на місці працюють близько 50 екіпажів патрульних, рятувальники та дорожні служби



відео: Максим Демський для Громадського pic.twitter.com/L4RNMf7hz9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 20, 2017

На трассе заблокировано движение.

По словам Билошицкого, в направлении Одессы застряли около 800 грузовиков. Наибольшее скопление на 117-130-х километрах.

"Для того, чтобы дать возможность движения, привлечено всего около 50 экипажей патрульной полиции: силы управлений Киева и области, а также Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Также группы реагирования управления превентивной деятельности. На месте работают силы ДСЧС и все дорожные службы", - заявил Билошицкий.

Есть ограничения движения по Киевской и Черкасской областях.

"Мы предупреждали водителей, просили, чтобы не выезжали, но этой просьбой пренебрегли, транспорт все равно пошел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этому направлению и дать нам возможность расчистить магистраль", - добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.