Пентагон заявил о ликвидации 3 главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке

Мнистерство обороны США подтвердило гибель не менее 3 главарей террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке в результате боевых операций.

Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона, передает Укринформ.

"В течение последних трех недель в Ираке и Сирии в результате авиаударов Коалиции ликвидированы трое лидеров ИГИЛ", - сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что подтверждена гибель главаря террористической группировки Абу Файсала и его заместителя Абу Кудама аль-Ираки в результате операции, проведенной коалиционными силами 1 декабря в Сирии.

Еще один террорист - Мустафа Камаль Джасим Мухаммад аль-Зауи, был ликвидирован во время авиаудара 28 ноября возле населенного пункта Шаркат в Ираке.

"Обезвреживание этих ключевых террористов помешает системе управления внутри ИГИЛ и уменьшит способность группировки планировать и проводить террористические атаки как на территории Сирии и Ирака, так и за их пределами", - подчеркнули в американском оборонном ведомстве.