В Чернобыльской зоне поймали группу "сталкеров"

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Среда, 20 декабря 2017, 04:40

На территории зоны отчуждения ЧАЭС 19 декабря задержали 4 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Facebook.

"Двое 19-летних жителей Ровенской области и двое 20-летних киевлян вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Их обнаружили возле села Черевач сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС", - говорится в заявлении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как известно, на территории зоны отчуждения ЧАЭС 17 ноября задержали двух лиц - граждан Украины и РФ.

Темы: Чернобыль
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