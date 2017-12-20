ООН: в декабре от авиаударов в Йемене погибли по меньшей мере 136 гражданских

В Йемене с начала декабря в результате авиаударов, нанесенных самолетами коалиции под руководством Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 136 мирных жителей.

Об этом заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает DW.

ООН, в частности, подтверждает 7 авиационных ударов, которые были нанесены 13 декабря по тюрьме в столице страны Сане - погибли по меньшей мере 45 задержанных.

Как известно, конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года.

Страна поделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в городе Адене и которую поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

По данным ООН, в Йемене с марта 2015 года погибли более 5 тысяч мирных жителей.