США: Microsoft и Facebook заблокировали кибератаки со стороны КНДР

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Среда, 20 декабря 2017, 06:09

На прошлой неделе сотрудники корпораций Facebook Inc и Microsoft Corp заблокировали ряд киберопераций со стороны КНДР.

Об этом заявил советник по вопросам нацбезопасности администрации президента США Том Боссерт, передает Reuters.

Представитель Белого дома не раскрыл подробностей о действиях указанных компаний, но от имени правительства США призвал все технологические компании сотрудничать в сфере защиты кибербезопасности.

Как известно, ранее администрация президента США Дональда Трампа обвинила Северную Корею в организации кибератаки WannaCry, которой в начале этого года подверглись больницы, банки и другие компании по всему миру.

Северная Корея неоднократно отрицала ответственность за WannaCry и называла другие обвинения в кибератаках клеветнической кампанией.

Темы: КНДР хакеры США
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