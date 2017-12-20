Госдеп США: РФ – источник обострения насилия на Донбассе
Госдеп США назвал РФ и ее е ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последнее обострение с односторонним выходом России из Совместного центра координации и контроля.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.
"Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма (Совместного центра координации и контроля – ред.), что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма", – подчеркнула Науерт.
"Российское правительство продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис, обеспечивает свое командование и направляет вооруженные силы, а также осуществляет непосредственный контроль над своими ставленниками в местной власти", – отметила пресс-секретарь Госдепа.
"Конфликт на востоке Украины – это не гражданская война. Так называемые "республики", которые создала Россия, являются незаконными формированиями", – заявила она.
В своем выступлении Науерт обратила внимание на на последнее обострение гуманитарной ситуации на Донбассе.
Минувшей ночью силы под предводительством России осуществили обстрел села Новолуганское ракетами "Град", что привело к ранениям восьми мирных жителей, повреждения десятков домов, школ, а также детской площадки", – отметила Науерт.
"Соединенные Штаты призывают Россию прекратить атаки на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелые вооружения с суверенной территории Украины и согласовать прочную миротворческую миссию ООН", – также заявила представитель Госдепа.
Как известно, в ОБСЕ подтвердили выход российской стороны из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Во вторник, 19 декабря, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об обстрелах Новолуганского российскими снарядами.
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