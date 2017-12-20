Российскому офицеру СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года
Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вечером 19 декабря выехали в Россию, одному из них запретили въезд на территорию Украины на 3 года.
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Он отметил, что оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.
"При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска", - написал Слободян.
Во время собеседования офицер подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрытый ППр "Симферополь".
"На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года", - подытожил Слободян.
Как известно, ранее генерал-майор Борис Кременецкий, который руководил СЦКК с украинской стороны, в интервью "Украинской правде" рассказал, что из Украины уже высылали российских офицеров.
В частности, российского представительства в СЦКК полковника Владимира Чебана выдворили за попытки фальсификации событий войны – он просил подчиненных привозить обломки "Градов", класть в определенном месте и приглашать журналистов.
Также 2 февраля прошлого года при обыске у российских офицеров нашли награды "За оказание помощи в отражении агрессии государства Украина" от "ДНР"/"ЛНР" и их символику, а в компьютерах офицеров – пособие по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могли прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК.
В МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".
Вечером 19 декабря российские СМИ сообщали, что российские офицеры из СЦКК вернулись в Россию.
Читайте также: Александр Хуг: Независимо от того, кто провоцирует ситуацию, обе стороны нарушают соглашение о прекращении огня
Читайте также: Генерал-майор Кременецкий: Уверен, российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.