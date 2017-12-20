Князев и Чечеткин вылетели на место затора на одесской трассе

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Среда, 20 декабря 2017, 11:05

Глава Национальной полиции Сергей Князев и руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин работают на одесской трассе на границе Киевской и Черкасской областей для ликвидации затора.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"По поручению Арсена Авакова глава Нацполиции генерал Сергей Князев и глава ГСЧС Николай Чечеткин вылетели и работают на месте многокилометровой пробки из грузовиков на одесской трассе на границе Киевщины и Черкащины", – написал он в Twitter.

 
 
 
 

Ранее Князев обнародовал видео трассы с воздуха.

Как известно, ранее из-за обледенения дорожного полотна на участке трассы Киев – Одесса (М-05) между Белой Церковью и Жашковом образовался затор в более чем 7 км. Из-за того ограничили движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в "снежном плену" оказались около сотни грузовиков, и поручил Князеву и Чечеткину разобраться с "кризисной" ситуацией.

Темы: погода дороги ГСЧС полиция МВД
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