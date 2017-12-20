Журналистке, муж которой погиб в АТО, запретили въезд в РФ

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Среда, 20 декабря 2017, 13:13

Украинской журналистке Михайлине Скорик запретили въезд в Российскую Федерацию.
 
Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Минск стоило слетать хотя бы потому, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - написала она.



Скорик рассказала, что ей посоветовали больше не возвращаться в Беларусь.

"Такие вот дела. Уже почти лечу на Киев, то есть добросовестно выполняю предписание", - написала она.

Как известно, человек Скорик Сергей воевал на Донбассе и погиб в августе 2014 года.

Скорик ранее освещала боевые действия на Донбассе.

Ураинская правда

Темы: Росcия АТО Донбасс
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