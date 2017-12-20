Движение на киевских дорогах частично восстановлен - полиция
В Нацполиции сообщили, что частично восстановлено движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей.
Ранее
Вже півгодини як рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки що повільно. pic.twitter.com/sc0K7eWS6d— Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017
Сергій #Князєв: Рух на автошляху на межі Київської і Черкаської області частково відновлено— МВС України (@MVS_UA) December 20, 2017
Очільник Національної поліції заявив, що рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської області частково відновлено в обох напрямках. pic.twitter.com/CXXeZqNQPY
Ранее сообщалось, что проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.
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