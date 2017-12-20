Движение на киевских дорогах частично восстановлен - полиция

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Среда, 20 декабря 2017, 13:14

В Нацполиции сообщили, что частично восстановлено движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей.

Ранее

Ранее сообщалось, что проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.

Украинская правда
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