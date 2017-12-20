Россия отказалась отдать Киеву еще трех политзаключенных

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Среда, 20 декабря 2017, 13:24

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клих, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.

Об этом сообщает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда", - пишет он в Facebook.

Петухов отмечает, что до этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выговского.

"Это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", – подчеркнул замминистра.

"Пока продолжается политически мотивированное преследование украинцев в России должны действовать персональные санкции, а Россия не может возвращаться на международные площадки, из которых она была исключена", – резюмирует Петухов.

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Психическое состояние Клыха вызывает беспокойство родных и правозащитников.

Алексей Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым.

Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в оккупированном Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: политзаключенные заложники Росcия
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