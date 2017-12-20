Россия отказалась отдать Киеву еще трех политзаключенных
Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клих, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.
Об этом сообщает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
"Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда", - пишет он в Facebook.
Петухов отмечает, что до этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выговского.
"Это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", – подчеркнул замминистра.
"Пока продолжается политически мотивированное преследование украинцев в России должны действовать персональные санкции, а Россия не может возвращаться на международные площадки, из которых она была исключена", – резюмирует Петухов.
Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.
Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.
Психическое состояние Клыха вызывает беспокойство родных и правозащитников.
Алексей Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым.
Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в оккупированном Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.
Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.
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