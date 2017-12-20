Российские социологи прочат Путину тотальную победу на выборах

83,8% россиян готовы отдать свой голос за Владимира Путина на ближайших президентских выборах президента России.

Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 15-17 декабря 2017 года.

70% избирателей Российской Федерации уверенно задекларировали готовность пойти на выборы президента 18 марта 2018 года.

выборы в РФ Данные ВЦИОМ

И из них 83,8% проголосовали бы за действующего президента, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Рейтинги остальных кандидатов, уже заявивших о выдвижении, мизерны: за Владимира Жириновского готовы проголосовать 4,1% опрошенных, готовых прийти на избирательные участки, за Геннадия Зюганова – 3,3%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,7%, за Ксению Собчак – 0,3%.

Рейтинг Путина

Поддержка Собчак выше в самой молодой возрастной группе избирателей (18-24 года), а также в Москве и Санкт-Петербурге (1%).

Люди среднего возраста (35- 44 года) скорее готовы отдать свой голос за Жириновского, чем остальные.

Столичные жители чаще высказываются в поддержку Явлинского и Титова, жители крупных городов (500-950 тысяч) – в поддержку Зюганова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-17 декабря по телефону среди 1800 респондентов от 18 лет по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Погрешность выборки не превышает 2,5%. Смещение в данные опросов могут вносить и формулировки вопросов и обстоятельства опроса, отмечают социологи.