Труба рассказал, что будет расследовать ГБР

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Среда, 20 декабря 2017, 15:03

Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, совершенными высшими должностными лицами.

Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба на брифинге в среду.

"Включая президента, полномочия которого потеряли силу, членов правительства, парламента, правоохранительных органов и судьей, лица, совершившие военные преступления", - сказал он.

 

Труба также отметил, что "соблюдение прав человека будет главным принципом в работе сотрудников бюро".

"Среди других принципов ... независимость, беспристрастность, ответственность за свои действия, открытость и сотрудничество с общественностью, политическая нейтральность.

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София Лукашова, УП
Темы: ГБР
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