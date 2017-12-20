Труба рассказал, что будет расследовать ГБР

Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, совершенными высшими должностными лицами.

Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба на брифинге в среду.

"Включая президента, полномочия которого потеряли силу, членов правительства, парламента, правоохранительных органов и судьей, лица, совершившие военные преступления", - сказал он.

Труба также отметил, что "соблюдение прав человека будет главным принципом в работе сотрудников бюро".

"Среди других принципов ... независимость, беспристрастность, ответственность за свои действия, открытость и сотрудничество с общественностью, политическая нейтральность.

обновляется...