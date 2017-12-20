ГБР не будет забирать дела у СБУ и Нацполиции

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Среда, 20 декабря 2017, 15:44

Государственное бюро расследований не планирует забирать дела, которые сейчас расследует Служба безопасности и Национальная полиция.

Об этом в среду на брифинге рассказал председатель ГБР Роман Труба.

"Будем предлагать, чтобы эти дела находились в этих правоохранительных органах до завершения этими органами досудебного расследования", - пояснил Труба.

Роман Труба
Роман Труба
Софія Лукашова, для УП

"Мы будем регистрировать все уголовные производства, которые будут совершаться с момента формирования нашего органа", - добавил также глава ведомства.

София Лукашова, УП
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