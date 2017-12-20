Россиянин пытался покончить с собой в аэропорту Запорожья

В аэропорту Запорожья россиянин, которому запрещен въезд в Украину на 5 лет, пытался порезать себе руки.



Об этом сообщает 20 декабря пресс-центр Госпогранслужбы.



Отмечается, что в ночь на среду в пункт пропуска "Запорожье-авиа" рейсом из Турции прибыл гражданин Российской Федерации.



В ходе осуществления пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.



Во время проставления отметки о запрете въезда человек выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки.



"Военнослужащие немедленно отреагировали и изъяли у гражданина нож, а также оказали ему первую медицинскую помощь. В дальнейшем пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой и предприняли все необходимые квалифицированные меры. Состояние иностранца удовлетворительное, угрозы его жизни нет", - отмечают пограничники.



Сейчас задержанного передали представителям правоохранительных органов Украины.