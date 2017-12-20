Россиянин пытался покончить с собой в аэропорту Запорожья

5721 просмотр
Среда, 20 декабря 2017, 16:34

В аэропорту Запорожья россиянин, которому запрещен въезд в Украину на 5 лет, пытался порезать себе руки.

Об этом сообщает 20 декабря пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в ночь на среду в пункт пропуска "Запорожье-авиа" рейсом из Турции прибыл гражданин Российской Федерации.

В ходе осуществления пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Во время проставления отметки о запрете въезда человек выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки.

"Военнослужащие немедленно отреагировали и изъяли у гражданина нож, а также оказали ему первую медицинскую помощь. В дальнейшем пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой и предприняли все необходимые квалифицированные меры. Состояние иностранца удовлетворительное, угрозы его жизни нет", - отмечают пограничники.

Сейчас задержанного передали представителям правоохранительных органов Украины.

Темы: граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: Начальник подразделения ГМС может быть причастен к переправке нелегалов в ЕС 16 декабря 2017, 20:40
Пограничники: Админграницу с Крымом пересекают на 20% меньше 16 декабря 2017, 13:53
НБУ ужесточил условия для перевода валюты за рубеж 15 декабря 2017, 17:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Соломатина: Никто не расследует собранные мной факты коррупции в НАПК
В Минске согласовали "новогоднее перемирие"
Россия выдвинула условия возвращения своих офицеров в СЦКК
Екатерина Загорий грозит Дыминскому судом
Все новости
Фото

Чья новогодняя елка лучше всех - фото из разных регионов Украины

Итоги года

Восемь проектов, которые изменили Киев в 2017-м

исследование

Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья