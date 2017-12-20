Апелляционный суд в Харькове отпустил организатора движения "Юго-Восток"

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Среда, 20 декабря 2017, 17:24

Апелляционный суд Харьковской области признал невиновным организатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков, передает "Зеркало недели".

По его словам, действующим осталось только обвинение в массовых беспорядках.

"Суд оправдал его по ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины и захвату государственной власти, - ред.). Оставили только ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и по этой статье объявили наказание - пять лет. Учитывая "перезачеты" по закону Савченко, он должен быть освобожден из-под стражи немедленно", - сказал адвокат.

Как известно, в мае Киевский районный суд Харькова приговорил 69-летнего главаря движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина к 6 годам лишения свободы.

Апухтин арестован в апреле 2014 года за организацию массовых беспорядков, включая штурм Харьковской ОГА, а также призывы к созданию "ХНР" и "Конституции ХНР". В мае он вышел под залог, внесенный экс-нардепом Олегом Царевым. Тогда же Апухтин был замечен как организатор пророссийских митингов в Харькове. Его вновь арестовали в декабре и поместили в СИЗО.

В августе 2014 Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию "Юго-Восток", лидером которой был Апухтин.

Темы: сепаратизм Харьков суд
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