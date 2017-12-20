Законопроект о чистой мажоритарке получил два альтернативных

В Верховную Раду внесли два альтернативных законопроекта к проекту закона о выборах народных депутатов по мажоритарной системе.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.



Один из них 7366-1 внесла группа нардепов от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

Он звучит "Проект Закона о выборах народных депутатов Украины (с открытыми для широкого обсуждения партийным спискам)".



Другой законопроект 7366-2 внесли Леонид Емец (НФ), Анна Гопко (внефракционная), Наталья Веселова (внефракционная), Остап Еднак (внефракционный). Его название "Проект Закона о выборах народных депутатов Украины"



На своей странице в Facebook Емец написал: "Наш (закон - ред.) будет 7366-2. Ну и наш об открытых списках, конечно".



Как известно, во вторник в Верховную Раду подали законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе №7366.



7 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.



Украинская правда