На Приазовье боевики использовали беспилотник для корректировки огня - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести прицельный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 20 декабря 2017.

"На Донецком направлении противник из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения неоднократно обстреливал позиции сил АТО в районе Песков и Водяного", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики нарушали перемирие возле Каменки и шахты Бутовка, они обстреливали украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Несмотря на общее уменьшение количества обстрелов, следует отметить, что в течение первой половины суток в районе Водного на Приазовье зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который корректировал минометный огонь противника", - отмечают в штабе.

В то же время в штабе рассказали, что на других ключевых участках нашей обороны, в частности на Луганском направлении, не зафиксированы нарушения перемирия.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 7 обстрелов позиций сил АТО. Более чем в половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов.