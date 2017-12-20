Суд разрешил заочно судить экс-главу СБУ Якименко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко по делу об организации расстрелов активистов евромайдана.



Соответствующее постановление вынесла 1 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Ирина Литвинова, свидетельствует Единый реестр судебных решений.



Таким образом, суд согласился с доводами прокуратуры, Якименко скрывается от следствия и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве № 42017000000002014 от 23.06.2017.



Якименко подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340 УК Украины; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции закона от 07.04.2011) ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины (в редакции закона от 05.11.2009) ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции закона от 05.11.2009) ч. 1 ст. 408 УК Украины.



То есть в организации превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014.



Кроме этого в действиях экс-главы СБУ усматривают признаки дезертирства.



Согласно оперативной информации Службы безопасности, Якименко находится на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и в Российской Федерации, что также подтверждается средствами массовой информации, в том числе российскими ресурсами.



В то же время Генеральная прокуратура России письмом от 15 сентября 2017 отказала Украине в задержании и выдаче Якименко.



Кроме этого Интерпол отказался объявлять подозреваемого в международный розыск, потому что видит "преимущественно политический характер" в уголовном производстве в отношении Якименко.