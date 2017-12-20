Главные новости дня – за 60 секунд

Требования ЕС по безвизу, РФ выдвигает условия по СЦКК, "новогоднее перемирие", убийство Окуевой, подозрение для Мартыненко, Каплин, ZIK, Крым, ГДР – новости, которые обсуждали 20 декабря.

О требованиях ЕС по безвизу. ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной имплементации и устойчивости реформ.

Об условиях РФ. Россия готова вернуть своих военных в совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе при выполнении ряда условий. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.

О "новогоднем перемирии". Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила необходимость провести обмен заложников до новогодних праздников и прекратить огонь с полуночи 23 декабря.

О водометах. Кабинет министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы при температуре воздуха выше +10 градусов в толпе.

Об Окуевой. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что убийство добровольца АТО Амины Окуевой было заказным и его исполнил киллер из России.

О Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила экс-нардепу от НФ Николаю Мартыненко обновленное конечное подозрение.

О Каплине. Народный депутат Сергей Каплин и его сторонники сегодня ворвались в Министерство юстиции.

О ZIK. Медиа-эксперт, экс-член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Екатерина Загорий отмечает, что информация, которая была распространена телеканалом ZIK о якобы попытке рейдерского захвата является вымыслом и клеветойс.

О Крыме. 26 стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против обновленной резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.

О ГДР. Директор государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что бюро должно полноценно начать работу в сентябре 2018 года.

О задержании российсого агента. Сотрудники контрразведки Службы безопасности разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.