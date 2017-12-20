СМИ назвали имя задержанного агента спецслужб РФ в Кабмине

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Среда, 20 декабря 2017, 23:09

Сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали Станислава Ежова, он работал на должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник.

Он рассказал, что раньше Ежов работал в посольстве Украины в США и в Администрации президента.

В протоколе он отвечал, в частности за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам совершал перевод.

"С премьер-министром Владимиром Гройсманом он начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабмин", - отмечает издание.

Как известно, 20 декабря сотрудники Службы безопасности разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.

Темы: СБУ Росcия шпионаж Кабинет министров
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