ГПУ и СБУ расследуют хищение 400 млн грн из банков Украины

602 просмотра
Четверг, 21 декабря 2017, 00:33

Генпрокуратурой сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемых в присвоении более 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

 "Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС", - говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и избраны меры пресечения.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.

Темы: банки Генпрокуратура СБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украине запустили новый вид банковских счетов 20 декабря 2017, 18:52
Как себя чувствуют украинские банки: пять "подсказок" от НБУ 19 декабря 2017, 10:30
НБУ откажет Ярославскому в покупке "Проминвестбанка" 15 декабря 2017, 18:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Коломойский прокомментировал арест своих активов
Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова
СМИ назвали имя задержанного агента спецслужб РФ в Кабмине
ГПУ требует от СБУ найти компромат на министра финансов
Все новости
Фото

А вы о чем подумали? Спорный логотип Чемпионата мира по шахматам

читай!

"Любовники юстиции". Новый роман Юрия Андруховича

соцсети

"Выключи друзей". Facebook добавляет новую функцию