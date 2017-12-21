Трамп одобрил продажу летальных вооружений Украине, но без Javelin

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Четверг, 21 декабря 2017, 01:42

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия  Украине, но пока речь о Javelin не идет.

Об этом пишет The Washington Post.

Должностные лица в администрации подтвердили, что Государственный департамент в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму 41,5 млн. долл. США.

При этом об экспорте более тяжелого оружия, запрашиваемого украинским правительством, такого как противотанковые ракеты Javelin, речь не идет.

Конгресс санкционировал такие продажи еще в 2014 году в "Законе о поддержке свободы Украины", но администрация президента Барака Обамы окончательное решение не принимала, что расценивалось как де-факто решение не предоставлять смертоносное оружие украинским военным.

Председатель Комитета по международным отношениям Сената Боб Коркер высоко оценил решение Трампа.

"Я доволен, что администрация одобрила продажу оборонительных летальных вооружений  Украине", - сказал Коркер.

"Это решение было поддержано Конгрессом в проекте, который стал законом три года назад и отражает давнюю приверженность нашей страны Украине перед лицом продолжающейся российской агрессии".

Эксперты и официальные лица заявили, что решение Трампа было взвешенным -  он не одобрил все, что требовали украинцы, но, тем не менее, одобрил первую продажу летального оружия, что является значительным изменением подхода его администрации и политики США в целом.

"Мы пересекли Рубикон, это летальное оружие, и я предвижу, что будет ещё", - сказал один из представителей конгресса.

Администрация Трампа уведомила ведущие комитеты Конгресса о продаже 13 декабря, но не публиковала никаких публичных заявлений.

Темы: оружие Донбасс США Трамп
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