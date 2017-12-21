Волкер: Боевики расположились прямо возле ДФС

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Четверг, 21 декабря 2017, 03:28

Боевики пророссийской террористической организации "ДНР" расположились около Донецкой фильтровальной станции, которая является важным объектом жизнеобеспечения региона.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в twitter.

"Поддерживаемые Россией силы находятся на расстоянии 500 м от Донецкой станции фильтрации воды. Необходимо прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", - написал он.

Ранее первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг после посещения Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, заявил, что позиции Вооруженных сил Украины и поддерживаемых Россией боевиков группировки "ДНР" расположены в опасной близости к ДФС.

При этом ОБСЕ неоднократно фиксировала взрывы у ДФС.

Обстрелы Донецкой фильтровальной станции угрожают экологической катастрофой.

Темы: Донбасс АТО
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