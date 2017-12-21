Конгресс США утвердил налоговую реформу Трампа

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Четверг, 21 декабря 2017, 04:27

Конгресс США принял закон о налоговой реформе, который предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль с 35 до 21 процента.

Об этом пишет Радио Свобода.

Палата представителей Конгресса проголосовала в поддержку закона 19 декабря. Тогда же документ направили в Сенат. Однако из-за процедурных нарушений законопроект направили на повторное голосование в палату представителей. Затем документ вновь поступил на рассмотрение сенаторов.

Налоговая реформа, одобренная Конгрессом, – крупнейшая за последние 30 лет. Она предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль с 35 до 21 процента. Снижение налога для предпринимателей является бессрочным.

Закон предусматривает снижение налогового бремени и для физических лиц. Однако многие послабления для них закончатся в 2025 году.

Критики считают, что налоговая реформа приведет к росту госдолга страны почти до 1,5 триллионов долларов за 10 лет. Однако сторонники реформы рассчитывают на рост ВВП из-за снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Ранее он заявил, что если Конгресс представит ему документ на подпись до 25 декабря, то закон вступит в силу уже в феврале.

Темы: США Трамп налоги
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