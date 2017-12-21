США ввели санкции против двух российских оборонных предприятий

Министерство торговли США включило в санкционный список два российских оборонных предприятия: ОКБ "Новатор" и ФНПЦ "Титан-Баррикады".

Об этом сообщается в правительственном издании Federal Register, пишет DW.com.

Вашингтон счел, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Оба предприятия производят для Министерства обороны России комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность которых нарушает параметры Договора о ракетах средней и меньшей дальности, говорится в сообщении

В отношении этих компаний также вводятся дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны. То есть все поставки американской продукции этим компаниям необходимо будет согласовывать с властями США.

Опытное конструкторское бюро "Новатор" (ОКБ "Новатор") входит в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей". Оно разрабатывает комплексы ПВО и ракеты различного назначения (в том числе для комплексов С-300В и "Бук"), а также крылатые ракеты морского и наземного базирования (для комплексов "Калибр" и "Искандер"), пишет "Коммерсант".

Новые санкции на деятельность компании никак не повлияют, сказали газете в ОКБ "Новатор".

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" поставил на вооружение автономные пусковые установки и другие агрегаты наземных ракетных комплексов "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс".

Как известно, в июле 2014 года в Донецкой области упал "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия).

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В британской разведке MI6 также заявили, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 над Донбассом, имеет российское происхождение.

Напомним, в 2014 году Евросоюз заморозил средства и активы российской компании "Алмаз-Антей", а также ряда других предприятий российского оборонпрома.