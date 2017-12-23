США предоставят Украине оборонительное вооружение - Госдеп

22787 просмотров
Суббота, 23 декабря 2017, 03:38

Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Reuters.

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны, говорится в сообщении.

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", - говорится в заявлении департамента.

В заявлении сказано, что решение является частью усилий США, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность и "сдержать дальнейшую агрессию". В Госдепе не уточнили о каком именно оружии идет речь.

Как сообщалось,  президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.

Темы: оружие США Донбасс Росcия
По теме
ABC News: Трамп объявит план продажи ПТРК Украины 23 декабря 2017, 00:33
РФ продолжает вооружать Сербию, чтобы увеличить влияние на Балканах 22 декабря 2017, 07:25
Украина еще не направляла запросов о предоставлении оружия - Фриланд 21 декабря 2017, 23:11
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решение США о вооружении для Украины грозит "срывом"
Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники
США приостановят ряд торговых преференций для Украины
ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой РФ"
Все новости
новые правила

Как теперь будут штрафовать за неправильную парковку

безопасность

12 советов от спасателей, как безопасно встретить праздники

Фестиваль

Музыкальный фест Atlas Weekend-2018 профинансирует киевская мэрия