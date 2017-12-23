Сутки в АТО: Боевики бьют из артиллерии, один боец ​​ВСУ погиб

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Суббота, 23 декабря 2017, 07:51

За минувшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, один получил боевую травму и один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию.

На Луганском направлении, во второй половине дня, враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцевого российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

"В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ", - сообщили военные.

Как сообщалось, за предыдущие сутки, 21 декабря, в результате вражеского обстрела вблизи поселка Новоселовка-2 погиб один украинский военнослужащий.

Как известно, с полуночи 23 декабря в зоне АТО объявлен режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря Трехсторонней контактной группой в Минске.

В то же время в штабе АТО сообщили, что пророссийские боевики накопили значительные арсеналы оружия на Донбассе, которое, вероятно, будут использовано с целью дискредитации ВСУ и обстрелов временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что Вооруженные Силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня с 23 декабря, но также готовы применить оружие в ответ на угрозы жизни и здоровью местного населения, личного состава подразделений ВСУ в зоне АТО, или в случае попыток боевиков изменить определенную линию разграничения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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