В Крыму оккупанты будут штрафовать за авто с украинскими номерами

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Суббота, 23 декабря 2017, 11:05

С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.

Об этом заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко в эфире радио "Спутник в Крыму", пишет РИА "Крым".

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг, отметил Борисенко.

По его словам, 1 января истекает срок для "переоформления транспортных средств на законных основаниях".

Могут ли этот срок продлить, он не уточнил.

Темы: Крым авто Росcия аннексия
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