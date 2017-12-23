ГосЧС: Спасатели переходят на усиленный режим службы

599 просмотров
Суббота, 23 декабря 2017, 11:46

На период Рождественских и новогодних праздников подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ведомства.

К 8:00 26 декабря на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. 

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия также находится авиация ГосЧС.

"В каждом регионе проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах госзначения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметил Чечеткин. 

С 23 до 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий, будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

Темы: празднования
По теме
"Укрзализныця" перед Новым годом назначила дополнительный поезд во Львов 19 декабря 2017, 11:27
В Киеве на новогодние праздники транспорт изменит график и маршруты 30 ноября 2017, 22:49
УЗ назначила еще 2 дополнительных рейса на новогодние праздники 30 ноября 2017, 10:38
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В РФ заявили, что решение США о вооружении для Украины грозит "срывом"
Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники
США приостановят ряд торговых преференций для Украины
ОБСЕ: На Донбасс прибыли несколько колонн грузовиков с "гуманитаркой РФ"
Все новости
здоровье

8 ключевых изменений в питании зимой. Советы диетологов

Образование

ВНО-2018 сделают доступным для людей с нарушениями зрения

новые правила

Как теперь будут штрафовать за неправильную парковку