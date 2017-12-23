"Рождественское перемирие": В штабе рассказали, где и из чего стреляют боевики

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Суббота, 23 декабря 2017, 13:28

Боевики прицельно обстреляли позиции сил АТО у Лебединского и Водяного из 120-мм минометов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, 1 украинский военный погиб во время артобстрела возле Старого Айдара, один военнослужащий получил ранение близ Авдеевки, еще один получил боевую травму под Зайцевым.

"Всю ночь до 8:00 опорные пункты сил АТО в районе Песков враг обстреливал из танка, выпустив всего около 20 снарядов, и еще почти шесть десятков 120-мм мин", - отметил Мотузяник.

Возле Авдеевки в течение дня продолжался интенсивный бой с использованием всего спектра пехотного вооружения, накануне вечером боевики применили здесь 120-ти и 82-мм минометы, также из минометов был обстрелян позиции сил АТО возле Пищевика и Павлополя.

На луганском направлении боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: утром они в течение почти часа обстреливали украинские опорные пункты в районе Зайцево из танка, 120-мм минометов, вооружения БМП. 

"Ближе к вечеру боевики обстреляли украинские позиции вблизи Луганского и Майского из 120-мм минометов, БМП и всего спектра пехотного вооружения. С 21:00 и практически до окончания суток силы оккупанта активизировались в районах вокруг Новоолексадровки, Айдара и Троицкого, стреляли из крупнокалиберных минометов, 122-мм артиллерийских систем, вооружения БМП и гранатометов", - отметил Мотузяник.

Украинские военнослужащие открывали огонь 12 раз из вооружения, не запрещенного  Минскими договоренностями.

Темы: АТО Донбасс оружие
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