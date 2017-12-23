Единая Россия "неожиданно" поддержала кандидатуру Путина на выборах-2018

"Единая Россия" приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году, хотя была бы рада выдвинуть его сама.

Об этом заявил премьер-министр и председатель "ЕР" Дмитрий Медведев на съезде партии, который проходит 23 декабря, пишет РИА "Новости".

"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. ... Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем его решение о самовыдвижении", - заявил Медведев.

По его словам, партия "окажет Путину всю необходимую поддержку".

"Ведь "Единая Россия" - партия президента, его главный политический ресурс - и сейчас и в будущем", - добавил Медведев.

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

14 декабря Путин заявил, что оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь", а на вопрос претендента на кресло президента Ксении Собчак о конкуренции, начал запугивать "украинским сценарием".

15 декабря Совет Федерации РФ назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии АР Крым.



