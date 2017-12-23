В "Документе" сказали, когда решат проблему загранпаспортов

Полностью решить проблему с выдачей гражданам Украины документов для выезда за границу возможно весной 2018 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, новое оборудование для полиграфкомбината "Украина" поступит в ближайшее время. Это позволит вдвое увеличить объемы печати загранпаспортов до середины января 2018 года.

"Новое оборудование для полиграфкомбината уже через пару дней прибудет из Нидерландов в Украину, неделю-две уйдет на его отладку. Прогнозируется, что уже в середине января печатать паспорта для выезда за границу станут минимум вдвое больше", - отметил Полищук.

Он добавил, что увеличение объемов выдачи документов будут также решать путем расширения сети центров обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В частности, в следующем году планируется открытие таких центров в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.