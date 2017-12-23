СБУ проверит деятельность немецких компаний в аннексированном Крыму

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Суббота, 23 декабря 2017, 19:35

Служба безопасности Украины проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Об этом заявили в прокуратуре АР Крым, пишет "Крым.Реалии".

В прокуратуре отметили, что получили письмо от МинВОТ, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". Полученную информацию прокуратура направила в СБУ для проверки. 

"Указанное письмо направлено в адрес ГУ СБУ по Крыму (с дислокацией в г. Херсон) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", – отметили в прокуратуре. 

На данный момент уголовные производства относительно немецких компаний не открывались.

Как известно, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

В качестве подтверждения МинВОТ указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний в аннексированном Крыму.

В ответ на запрос DW о деятельности компании DHL Express в Крыму пресс-служба компании заявила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства.

Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу нет.

 

Темы: Крым СБУ санкции аннексия
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