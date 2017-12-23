Маккейн: Предоставление оборонного оружия не противоречит миру в Украине
Американский сенатор Джон Маккейн считает, что предоставление Украине летального оборонного оружия не противоречит мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом сообщили на сайте Маккейна.
"Сообщение о решении президента Трампа о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin является еще одним важным шагом в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров, потому что они борются за защиту своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил Маккейн.
Он также считает, что Украине уже давно нужно было предоставить такое оружие.
"Обеспечение Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию более стабильным условиям безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", - считает политик.
Кроме того, он подчеркнул, что "предоставление Украине оборонной летальной помощи не противоречит миру в Украине - это важно для его достижения".
Как известно, в Государственном департаменте США сообщили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
Президент Петр Порошенко отметил, что решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - "принципиальное и долгожданное решение" и "достойный ответ на продолжение оккупации Россией украинской территории".
В России заявили, что поставки вооружения Украине угрожают срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.
Украинская правда