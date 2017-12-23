Полиция: Яценюка в Женеве не задерживали

Международная организация уголовной полиции - Интерпол отменила розыскной циркуляр России в отношении лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции Украины.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.

Также, Украинское бюро Интерпола получило от штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюка не задерживали.

"Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут. После завершения необходимых процедур он вместе с дочерью беспрепятственно продолжил свой маршрут", - отмечается в сообщении.

Как известно, экс-премьера Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве по запросу РФ.

"Через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - сказала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

В 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном арестебывшего премьера Украины.

В сентябре 2017 года россияне обвинили Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье. Российские следователи якобы нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на которой смогли "идентифицировать" Яценюка.

Как пояснила Лаппо в комментарии "УП", это стало материалами следствия, на основании которых так называемый "суд" в России принимал решение о заочном аресте Яценюка.

Украинская правда