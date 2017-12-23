В России рассказали, на каких условиях вернутся в СЦКК

В России заявили, что для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации Украине нужно "прекратить провокации" в отношении российских военных.

Об этом сказал глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, передают "РИА Новости".

"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров", - заявил Слуцкий.

"И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по Минским соглашениям", - добавил он.

Как известно, 14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

Вернуть своих офицеров в СЦКК Россию призвали во Франции, Германии и Польше.