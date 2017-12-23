Квасневский: Смоленская катастрофа – это несчастный случай

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Суббота, 23 декабря 2017, 22:57

Экс-президент Польши Александр Квасневский считает, что Смоленская катастрофа, в которой погибло 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, была несчастным случаем.

Об этом он сказал в интервью "112 Украина".

"По моему, все, что раньше сказала правительственная комиссия, которой руководил господин Ежи Миллер, это все правильно. Это был несчастный случай. Было сделано много ошибок, по моему, не было никакого взрыва, никакого политического заговора", - считает Квасневский.

"У меня к этой катастрофе очень личные, эмоциональные отношения. Но я смотрю с болью, как эта трагедия политически используется столько лет", - добавил он.

Он также сказал, что официальная позиция Польши не помогает ей в отношениях с Россией, хотя их уровень и так был низким.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что удерживая обломки Ту-154М, Россия дает основания считать, что она в чем-то виновата.

Россия считает безосновательными обвинения Польши в сокрытии свидетелей, которые могут пролить свет на причины катастрофы самолета президента Леха Качиньского.

Темы: Польша Росcия
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