Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку к Олимпиаде-2018

764 просмотра
Суббота, 23 декабря 2017, 23:51

Украина выделила на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает сообщил руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов, передает "Экспресс".

"Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. К элитной группы попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 миллионов гривен ", - отметил он.

При этом 60 млн направят на биатлон. Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

Остальное распределят на другие виды спорта.

Темы: спорт
По теме
МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 спортсменов РФ 22 декабря 2017, 21:53
МОК пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста 19 декабря 2017, 06:32
Фехтование: Харлан выиграла этап Кубка мира в Мексике 18 декабря 2017, 04:58
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ: на Донетчине – больше огня, на Луганщине – без нарушений "тишины"
Украинские правозащитники готовят "непраздничные подарки Путину" из Крыма
В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве Веремия
Диверсанты ОРДЛО готовят провокации в мирных регионах – Нацполиция
Все новости
Фото

"Поход за мечтой требует денег". Благотворительный НЮ-календарь от спортсменов

Из первых уст

Украинские предприниматели – о том, как часто им платят биткоинами

Образование

ВНО-2018 сделают доступным для людей с нарушениями зрения