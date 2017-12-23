Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку к Олимпиаде-2018

Украина выделила на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает сообщил руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов, передает "Экспресс".

"Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. К элитной группы попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 миллионов гривен ", - отметил он.

При этом 60 млн направят на биатлон. Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

Остальное распределят на другие виды спорта.