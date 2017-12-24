Украинские правозащитники готовят "непраздничные подарки Путину" из Крыма

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 01:40

Украинские правозащитные организации планируют 26 декабря провести акцию "Непраздничные подарки Путину".

Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

По словам организаторов, активисты отправят в Кремль большой пакет отчетов о нарушениях прав человека в Крыму.

Акцию намерены провести 26 декабря возле главного здания "Укрпочты" в Киеве.

"В новогоднюю ночь каждый ждет подарки и поздравления. Но в Крыму, семьи политзаключенных, родные без вести пропавших ждут возвращения своих отцов, сыновей и братьев домой. Акция "Непраздничные подарки Путину"  это напоминание верхушке власти РФ об ужасных нарушениях прав человека в аннексирована Крыму",  говорится в заявлении активистов.

Организаторы акции  Крымская правозащитная группа, "КримSOS", Украинский Хельсинский союз, Amnesty International Украина, Медийная инициатива за права человека, Центр информации о правах человека, Human Rights Watch.

Как известно, ранее эксперты Крымской правозащитной группы (КПГ) заявили, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Темы: Крым крымские татары права человека Росcия
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