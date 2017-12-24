Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанское правительство позволить ему вернуться.

Об этом он заявил в интервью Reuters, передает DW.

"Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию. Это стало бы хорошей новостью для Испании", - сказал Пучдемон в субботу, 23 декабря.

Политик подчеркнул, что хочет добраться до Каталонии до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

"Я президент регионального правительства и останусь им, если испанское государство будет уважать результаты голосования", - отметил Пучдемон.

Он также выразил готовность выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет говорится независимости Каталонии.

Как сообщалось, Пучдемон находится в Брюсселе.

Как известно, партии, поддерживающие независимость Каталонии, сохранили абсолютное большинство в парламенте автономии по итогам досрочных выборов.

Три политические силы, которые выступают за отделение Каталонии, совокупно получают 70 мандатов в 135-местном региональном парламенте. Для абсолютного большинства необходимые 68 мест.

Выборы прошли при рекордной явке - 81,94% избирателей.

Испанское правительство обьявило о роспуске парламента Каталонии 27 октября, после того, как оно провозгласило независимость автономии.