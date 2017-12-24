ОБСЕ: на Донетчине – больше огня, на Луганщине – без нарушений "тишины"

Миссия ОБСЕ за период с 19:30 21 декабря по 19:30 22 декабря зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области, в Луганской области наблюдатели зафиксировали уменьшение количества таких нарушений.

Об этом говорится в отчете организации от 23 декабря.

В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – сообщили в ОБСЕ.

"Вечером 21 и ночью 22 декабря камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала около 30 снарядов с востока на запад и 2 - с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем совокупно ориентировочно 80 взрывов неопределенного происхождения", – говорится в отчете.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 280 взрывов)", – подчеркнули наблюдатели.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. В подконтрольном правительству районе наблюдатели зафиксировали разведывательную машину (БРДМ-2) в с. Бугас", – также отметили в Наблюдательной миссии.

Как известно, ранее Миссия ОБСЕ, которая зафиксировала на оккупированном Донбассе несколько колонн грузовиков c надписью "Гуманитарная помощь от РФ", не пустили на территорию комплекса для осмотра.