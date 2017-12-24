КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи, передает Reuters.

"Соединенные Штаты боятся завершения нашей разработки ядерного оружия, поэтому становятся более безумными в попытках навязывать самые смелые санкции и давление на нашу страну", - отметили в МИД КНДР.

"Мы будем продолжать развитие нашего ядерного вооружения, направленного на принципиальное искоренения ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса силы с США", - подчеркнули в Пхеньяне.

"Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.