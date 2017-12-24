Украинцев предупредили о порывах ветра и гололеде

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:04

24 декабря в Украине - порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на дорогах ночью местами гололед, кроме южных регионов.

Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное лавинная опасность 3 уровня.

Кроме того в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами с последующим выходом воды на поймы рек.

24-26 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м, а на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0 7 м, местами выход воды в пойму. 

Темы: погода
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