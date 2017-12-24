КГГА предупредила о падении снега и наледи с крыш

В Киеве из-за погодных условий на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки, жителей просят быть осторожными, а владельцев - позаботиться об очистке зданий.

Об этом сообщили в КГГА 24 декабря.

"Особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов - возможно падение снега, наледи и сосулек. Жители столицы должны быть внимательными и осторожными на улицах и придерживаться определенных рекомендаций", - отметили в администрации.

В частности необходимо не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов.

"При возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам. На деревьях в парках также образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Проходя возле высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега", - отмечают в КГГА.

Если во время движения послышится шум сверху, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать происходящее - надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Владельцам автотранспорта советуют не парковать свои машины возле домов.

Украинская правда