Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 22:10

Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник призвал освободить всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Об этом он заявил во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане, передает "Радио Свобода".

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Как известно, в полночь в католических храмах пройдут праздничные мессы. Самая массовая - в соборе Святого Петра в Ватикане, которую проведет папа Римский Франциск. Понтифик обратится с традиционным рождественским посланием.

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