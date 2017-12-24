Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник призвал освободить всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Об этом он заявил во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане, передает "Радио Свобода".

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Как известно, в полночь в католических храмах пройдут праздничные мессы. Самая массовая - в соборе Святого Петра в Ватикане, которую проведет папа Римский Франциск. Понтифик обратится с традиционным рождественским посланием.