Порошенко будет праздновать Рождество дважды

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 23:24

Президент Петр Порошенко заявил, что будет праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.

Об этом он сказал во время поздравления христиан, празднующих Рождество по григорианскому календарю.

"Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в своем поздравлении вспомнил, что сегодня исполняется 80 лет со дня рождения украинского политика, публициста, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

"Важно знать, анализировать и выполнять его установки. "Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародные нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура", - процитировал слова Чорновила Порошенко.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник призвал освободить всех похищенных людей.

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