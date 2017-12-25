Навальный подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ

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Понедельник, 25 декабря 2017, 00:38

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в Центральную избирательную комиссии России документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Документы в ЦИК поданы", - написала она.

Ранее инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что "горд" тем,  что жители аннексированной территории будут принимать участие в выборых главы РФ в 2018 году. 

На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году. 

Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.

Также 23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак, в программе которой - освобождение военнопленных, прекращение гибридной войны на Донбассе в частности, и вопрос Крыма.

Темы: Росcия виборы
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