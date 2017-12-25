На католическое Рождество в зоне АТО - ни одного обстрела

1352 просмотра
Понедельник, 25 декабря 2017, 18:38

25 декабря во зоне проведения АТО впервые с начала "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом вечером в понедельник сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения", - отметили в штабе.

В сообщении отмечается, что штаб АТО подчеркивает необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками".

Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО согласован на период новогодних и рождественских праздников с 00:00 23 декабря. Однако, несмотря на договоренности, боевики вели огонь по силам АТО, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
По теме
АТО: Боевики нарушают перемирие, применяя минометы 25 декабря 2017, 07:38
На католическое Рождество боевики планируют испытать взрывчатку возле Макеевки 24 декабря 2017, 18:54
Рождественское перемирие: Обстрелов меньше, но они продолжаются 24 декабря 2017, 18:36
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Крыму обвинение назвало Чийгоза "организатором массовых беспорядков"
В РФ рассказали о планах в "Минске" на 2018 год
АТО: "Рождественское перемирие" снова сорвано
Геращенко о пленных на Донбассе: 170 граждан удерживаются незаконно
Все новости
Видео

Все по-честному: ученикам – форма, учителям – униформа

улыбнитесь!

12 комиксов о зиме, в которых мы узнаем себя

Итоги года

Что дочитать, послушать и посмотреть до конца 2017 года