Во вторник Cаакашвили идет на суд

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Понедельник, 25 декабря 2017, 20:14

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили уверен, что 26 декабря Окружной админсуд Киева откажет ему в статусе "временной защиты", чем создаст условия для его выдворения из Украины.

Об этом Саакашвили заявил в понедельник на своей странице в Facebook.

"26 декабря в 13:30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (вул.Петра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Я иду на суд", - заявил он.

Саакашвили также прокомментировал заявление главы Минюста Украины Павла Петренко о том, что адвокаты лидера РНС уже использовали все возможные инструменты для затягивания рассмотрения его экстрадиции.

"Петренко врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, которым я являюсь согласно украинскому и международному законодательству", - отметил Саакашвили.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинскогогражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадицииСаакашвили.

Экс-президент Грузии заявлял, что готовит ходатайство в Минюст, в котором наведет аргументы, почему его нельзяэкстрадировать на родину.

8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли на 3 января.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили суд
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